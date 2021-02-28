На Мадагаскаре людям раздают «чудо-напиток» против COVID-19. ВОЗ уже проверяет его

Каждое государство справляется с пандемией COVID-19 по-разному. Так например, Швеция долгое время отрицала необходимость ограничений, а в Китае власти оперативно вводят жесткий карантин, как только статистика заболеваний растет.

Экзотические страны и вовсе выбирают особый путь. Власти африканской Танзании, например полностью отрицают вирус и никаких карантинов у себя не принимают, зато спокойно приимают туристов со всего света. Президент страны опасается западных вакцин и считает, что всем стоит "уповать на Бога".

Однако, Танзания стала одной из первых стран, которая закупила особую мадагаскарскую траву для борьбы с инфекцией.

Как выяснил "Рамблер", в восточноафриканской стране Мадагаскар придумали свой способ борьбы с коронавирусом. Так, президент страны Анри Радзуэлина в апреле 2020 года заявил, что местные ученые создали напиток "Covid-Organics".

Президент уверен, что человек, употребляющий особый напиток, может вылечиться от "короны" за 10 дней. Как только ученые проверили эффективность напитка, его стали раздавать гражданам, а большинство ограничений были сняты. Напиток начали раздавать гражданам Мадагаскара.

Оказывается в основе "чудодейственного средства" лежит настойка полыни. При этом целебные свойства полыни известны ученым по всему миру. Именно эта трава лежит в основе средств против малярии, которые уже доказали свою эффективность.

Причем ученые из Дании и Германии протестировали, как полынь и созданное на ее основе средство "Артемизинин" влияют на коронавирусную инфекцию. Первые результаты уже оказались положительными.

При этом директор мадагаскарского исследовательского института IMRA Шарль Андрианьяра указывал на многолетний опыт применения препарата "Артемизинин" и отмечал, что он не вызывает побочных эффектов.

Теперь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол третьей фазы клинических испытаний африканского лекарственного средства.

Кроме Танзании, Covid-Organics закупили еще и "соседи", Того и Чад.