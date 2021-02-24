В России выявлено 11 749 новых случаев COVID-19 

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За последние сутки в России зафиксировали 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни.

Как сообщает оперативный штаб, 383 человека умерли, полностью выздоровели 12 218 пациентов.

В Москве за сутки выявлено 1417 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 909. По остальным регионам статистика распределилась следующим образом:

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За все время пандемии в России зарегистрировано 4 200 902 случая коронавируса в 85 регионах. Из них с летальным исходом — 84 430, выздоровели 3 751 562 человека.