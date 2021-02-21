В России выявлено 12 742 новых случая коронавируса 

За последние сутки в стране выявили 12 742 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксировано 417 летальных исходов, полностью выздоровели 16 012 человек.
По регионам случаи заболевания распределились следующим образом:
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На сегодняшний день в России зафиксировано 4 164 726 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, полностью выздоровели 3 713 445 человек, скончалось 83 293 человека.
Ранее "Рамблер" писал о том, что иммунолог рассказала об устойчивых к COVID-19 людях.