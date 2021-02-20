Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Врач из Кузбасса объяснила невосприимчивость I группы крови к COVID-19 

Vse42.ru 2 часа назад
Врач объяснила невосприимчивость I группы крови к COVID-19
Фото: Vse42.ru
Уроженка Кемеровской области, телеведущая, врач Елена Малышева объяснила взаимосвязь между разными группами крови и вероятностью тяжелого течения коронавируса, а также возможностью заразиться в принципе.
В первую очередь Малышева напомнила, что групп крови всего четыре. Друг от друга они отличаются наличием особых белков-агглютиногенов, которые отвечают за "склеивание" или агглютинацию клеток крови. Сами же белки делятся на две группы: "А" и "Б".
Так, в четвертой группе крови содержатся оба таких белка, в третьей — только "Б", во второй — только "А", а в первой таких компонентов нет. Именно от этого зависит тяжесть течения коронавирусной инфекции.
Телеведущая пояснила, что само заболевание COVID-19 способствует "склеиванию" крови и образованию тромбов, поэтому наличие дополнительных "помощников" в виде белков "А" и "Б" может усугубить состояние пациента.
Со ссылкой на исследование, в котором приняли участие 200 тысяч человек, Малышева рассказала, что ученые выявили практически невосприимчивую к коронавирусу группу крови — первую, в которой отсутствуют белки-агглютиногены. Таким образом, к факторам риска при заболевании COVID-19 врач отнесла все оставшиеся группы.
Малышева также напомнила, что обладатели первой группы крови не могут быть защищены от заражения на 100%, поскольку другие сопутствующие факторы, включая ожирение, диабет и так далее, тоже оказывают серьезное влияние на заболевание COVID-19. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в социальных сетях.
Больше актуальной информации о коронавирусе можно найти на нашем сайте в специальной теме.
Видео дня. Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Vse42.ru: последние новости
Норвежские медики сообщили об обнаружении нового штамма COVID-19 в стране Норвежские медики сообщили об обнаружении нового штамма COVID-19 в стране Американские врачи заявили о вреде витамина С при лечении COVID-19 Американские врачи заявили о вреде витамина С при лечении COVID-19 Доктор Мясников назвал причины короткой жизни мужчин Доктор Мясников назвал причины короткой жизни мужчин
Комментарии
Коронавирус , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение