Врач объяснила невосприимчивость I группы крови к COVID-19

Уроженка Кемеровской области, телеведущая, врач Елена Малышева объяснила взаимосвязь между разными группами крови и вероятностью тяжелого течения коронавируса, а также возможностью заразиться в принципе.

В первую очередь Малышева напомнила, что групп крови всего четыре. Друг от друга они отличаются наличием особых белков-агглютиногенов, которые отвечают за "склеивание" или агглютинацию клеток крови. Сами же белки делятся на две группы: "А" и "Б".

Так, в четвертой группе крови содержатся оба таких белка, в третьей — только "Б", во второй — только "А", а в первой таких компонентов нет. Именно от этого зависит тяжесть течения коронавирусной инфекции.

Телеведущая пояснила, что само заболевание COVID-19 способствует "склеиванию" крови и образованию тромбов, поэтому наличие дополнительных "помощников" в виде белков "А" и "Б" может усугубить состояние пациента.

Со ссылкой на исследование, в котором приняли участие 200 тысяч человек, Малышева рассказала, что ученые выявили практически невосприимчивую к коронавирусу группу крови — первую, в которой отсутствуют белки-агглютиногены. Таким образом, к факторам риска при заболевании COVID-19 врач отнесла все оставшиеся группы.

Малышева также напомнила, что обладатели первой группы крови не могут быть защищены от заражения на 100%, поскольку другие сопутствующие факторы, включая ожирение, диабет и так далее, тоже оказывают серьезное влияние на заболевание COVID-19. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в социальных сетях.