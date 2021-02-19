Россиянам рассказали о последствиях отказа от маски после первой дозы вакцины 

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал россиянам о возможных последствиях отказа от ношения маски после введения первой дозы вакцины от коронавируса. Его слова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» передает ТАСС

«Если говорить про двухкомпонентную вакцину (…) после первой инъекции иммунитет очень быстро не образуется», — пояснил врач.

По его словам, период от первой до второй дозы наиболее сложный психологически, однако отказ от средств индивидуальной защиты и социальной дистанции в это время может привести к заболеванию.

Проценко подтвердил, что случаи заболевания коронавирусом после первой дозы вакцины зафиксированы. Течение болезни у этих пациентов такое же, как и у тех, кто не прошел вакцинацию. Сам врач, который переболел COVID-19 ранее, заявил, что сделал прививку 31 декабря прошлого года. «У меня в декабре уровень иммуноглобулинов снизился ниже диагностических, и я на Новый год сделал себе такой подарок», — рассказал он.