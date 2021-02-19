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Проценко рассказал о случаях повторного заражения коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Проценко рассказал о случаях повторного заражения коронавирусом
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о случаях повторного заражения коронавирусом в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА Новости.
Проценко отметил, что наблюдения по таким случаям невозможно систематизировать, так как они единичные.

«Сейчас поймал себя на мысли, может быть, мы их поэтому не видим, что они не госпитализируются, протекая легко»,

— отметил он.
По словам врача, у всех пациентов, попадавших в больницу повторно, болезнь протекала в состоянии средней тяжести, и никто из них не попадал в реанимацию.
Главврач добавил, что во всех российских регионах наблюдается снижение количества заболевших коронавирусом. На данный момент в больнице в Коммунарке находятся более 600 пациентов, из них примерно каждый третий — в реанимации.
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