Нейробиологи рассказали о «мозговом тумане» после COVID 

Нейробиологи и нейрофизиологи ещё осенью прошлого года пришли к выводу, что коронавирус может поражать мозг. Одним из тяжёлых последствий заболевания стало состояние «мозгового тумана», которое может сохраняться на протяжении нескольких месяцев.

Причин, по которым переболевших COVID-19 людей поражает «мозговой туман, много — это воспалительные процессы в организме, дефицит кислорода, поступающего в мозг, а также общее состояние иммунитета, пишет Life. Число пациентов с подобным нарушением в работе мозга может достигать 20–30% от общего числа заразившихся коронавирусом.

»Мозговой туман» — это по большей части медикаментозные проявления. Раньше такие побочные эффекты наблюдались у некоторых пациентов, принимающих сильнодействующие лекарства, особенно если речь шла о лечении каких-то серьёзных мозговых нарушений, — рассказал аспирант факультета биологии и медицины Королевского колледжа Лондона, нейрофизиолог Матиас Ренгитис.

Он отметил, что в группе наибольшего риска находятся пациенты даже с лёгкими формами онкологии, а также с нарушениями в работе нервной системы. Медики также советуют особенно внимательно следить за своим состоянием людей, ранее проходивших лечение от психических расстройств и невралгических заболеваний.

Специфика развития «мозгового тумана» при так называемом продолжительном ковидном синдроме, во время которого последствия заболевания могут проявиться спустя много месяцев после лечения, до конца не изучена. Медики советуют при первых симптомах обратиться за медицинской помощью, чтобы врачи вовремя могли назначить противовоспалительные препараты, гормональные лекарства и вещества для нормализации работы мозга.

Если не предотвратить развитие «мозгового тумана», то вскоре кроме кратковременной потери памяти и других проблем в работе мозга, фиксируемых на первых порах, могут проявиться панические атаки, немотивированная агрессия и даже проблемы со зрением.