Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Нейробиологи рассказали о «мозговом тумане» после COVID 

News.ru 1 час назад
Нейробиологи рассказали о «мозговом тумане» после COVID
Фото: depositphotos.com
Нейробиологи и нейрофизиологи ещё осенью прошлого года пришли к выводу, что коронавирус может поражать мозг. Одним из тяжёлых последствий заболевания стало состояние «мозгового тумана», которое может сохраняться на протяжении нескольких месяцев.
Причин, по которым переболевших COVID-19 людей поражает «мозговой туман, много — это воспалительные процессы в организме, дефицит кислорода, поступающего в мозг, а также общее состояние иммунитета, пишет Life. Число пациентов с подобным нарушением в работе мозга может достигать 20–30% от общего числа заразившихся коронавирусом.

»Мозговой туман» — это по большей части медикаментозные проявления. Раньше такие побочные эффекты наблюдались у некоторых пациентов, принимающих сильнодействующие лекарства, особенно если речь шла о лечении каких-то серьёзных мозговых нарушений, — рассказал аспирант факультета биологии и медицины Королевского колледжа Лондона, нейрофизиолог Матиас Ренгитис.

Он отметил, что в группе наибольшего риска находятся пациенты даже с лёгкими формами онкологии, а также с нарушениями в работе нервной системы. Медики также советуют особенно внимательно следить за своим состоянием людей, ранее проходивших лечение от психических расстройств и невралгических заболеваний.
Специфика развития «мозгового тумана» при так называемом продолжительном ковидном синдроме, во время которого последствия заболевания могут проявиться спустя много месяцев после лечения, до конца не изучена. Медики советуют при первых симптомах обратиться за медицинской помощью, чтобы врачи вовремя могли назначить противовоспалительные препараты, гормональные лекарства и вещества для нормализации работы мозга.
Если не предотвратить развитие «мозгового тумана», то вскоре кроме кратковременной потери памяти и других проблем в работе мозга, фиксируемых на первых порах, могут проявиться панические атаки, немотивированная агрессия и даже проблемы со зрением.
Видео дня. Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
News.ru: последние новости
Доктор назвал самую уязвимую перед постковидным синдромом часть населения Доктор назвал самую уязвимую перед постковидным синдромом часть населения Комаровский рассказал, надо ли прививаться переболевшим коронавирусом Комаровский рассказал, надо ли прививаться переболевшим коронавирусом Учёные создали универсальный тест на все виды COVID-19 Учёные создали универсальный тест на все виды COVID-19
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Какие продукты помогут очистить сосуды
04:49
Какие продукты помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение