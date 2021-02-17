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Неандертальцы передали людям защиту от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Неандертальцы передали людям защиту от коронавируса
Фото: Karsten Möbius
Исследователи Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Германия) показали, что половина всех людей неафриканского происхождения имеет генетический вариант, который снижает риск тяжелого COVID-19 на 20 процентов.
Этот ген был передан от неандертальцев вместе с ДНК, что, наоборот, увеличивает вероятность осложнений от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты обнаружили, что область на хромосоме 12 содержит гены OAS, которые регулируют активность фермента, разрушающего вирусные геномы, а неандертальские варианты генов усиливают это действие. Как уже известно, главный генетический фактор риска COVID-19 находится на хромосоме 3 и резко увеличивает вероятность дыхательной недостаточности и смерти.
Исследователи также показали, что защитный вариант участился со времени последней ледниковой эпохи. Его распространение говорит о том, что он имел благоприятный эффект на популяцию.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили присутствующую у людей и неандертальцев промоторную область гена DPP4, которая влияет на восприимчивость к COVID-19. Продукт гена DPP4 представляет собой внеклеточную дипептидилпептидазу, участвующую в иммунной функции и метаболизме глюкозы.
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Коронавирус
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