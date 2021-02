Неандертальцы передали людям защиту от коронавируса 

Исследователи Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Германия) показали, что половина всех людей неафриканского происхождения имеет генетический вариант, который снижает риск тяжелого COVID-19 на 20 процентов.

Этот ген был передан от неандертальцев вместе с ДНК, что, наоборот, увеличивает вероятность осложнений от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты обнаружили, что область на хромосоме 12 содержит гены OAS, которые регулируют активность фермента, разрушающего вирусные геномы, а неандертальские варианты генов усиливают это действие. Как уже известно, главный генетический фактор риска COVID-19 находится на хромосоме 3 и резко увеличивает вероятность дыхательной недостаточности и смерти.

Исследователи также показали, что защитный вариант участился со времени последней ледниковой эпохи. Его распространение говорит о том, что он имел благоприятный эффект на популяцию.