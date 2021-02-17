Мясников оценил смертоносность британского штамма COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность британского штамма коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с НСН.

Мясников, комментируя заявления о более смертоносном характере данной мутации вируса, заявил, что это не совсем так. Он отметил, что об этом говорит только одна научная работа. По его словам, если бы это было действительно так, то «все бы уже вымерли». При этом доктор пояснил, что все исследователи говорят, что, если растет число заболевших, то увеличивается и абсолютное количество смертей. Специалист подчеркнул, что уровень смертности у новой мутации не выше обычного.

Специалист добавил, что новые штаммы выявляют там, где активнее всего работают вирусологи. Он объяснил, что появляться мутации могут не только там, где их обнаруживают. Так, согласно Мясникову, первая британская мутация коронавирусной инфекции попала в Великобританию из ЮАР, и вторая могла также оказаться в стране.