В Финляндии медики обнаружили новый штамм коронавируса

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Об этом сообщила местная телекомпания Yle.

По данным медиков, в составе нового варианта инфекции присутствуют мутации, которые наблюдаются в британском и южноафриканском штаммах.

Предположительно, мутация развилась где-то за пределами Финляндии.

«Этот штамм был обнаружен у пациента на прошлой неделе, поэтому о его заразности и потенциале к распространению, а также сопротивляемости вакцинам пока еще ничего не известно», — сообщила доцент Vita Laboratoriot Тару Мери.

С начала декабря 2020 года стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки, Израиле и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.