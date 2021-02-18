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В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса 

Lenta.ru и ещё 11 10 часов назад
В Финляндии медики обнаружили новый штамм коронавируса
Фото: LIM HUEY TENG / Reuters
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H. Об этом сообщила местная телекомпания Yle.
По данным медиков, в составе нового варианта инфекции присутствуют мутации, которые наблюдаются в британском и южноафриканском штаммах.
Предположительно, мутация развилась где-то за пределами Финляндии.

«Этот штамм был обнаружен у пациента на прошлой неделе, поэтому о его заразности и потенциале к распространению, а также сопротивляемости вакцинам пока еще ничего не известно», — сообщила доцент Vita Laboratoriot Тару Мери.

С начала декабря 2020 года стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки, Израиле и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.
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