В ВОЗ назвали условие для третьей волны коронавируса 

Она отметила, что сейчас вторая волна показывает снижение по всему миру. Однако, поскольку коллективный иммунитет у человечества еще не выработался, риск третьей волны существует.

«Зависит от поведения людей», — резюмировала она.

28 января в мире было зафиксировано 100 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 2,1 миллиона человек скончались от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила , что до формирования популяционного иммунитета необходимо соблюдать ограничения по коронавирусу.