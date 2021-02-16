Ученые определили, какого цвета коронавирус

С начала пандемии COVID-19 люди представляют внешний вид вируса по-разному. Ученый французского научно-исследовательского института EHESS рассказал, какого на самом деле цвета коронавирус.

«Истинные цвета коронавируса — черно-белые. Так как вирус меньше длины волны света, он не имеет цвета», — заявил ученый Андре Гюнерт.

По словам Гюнерта, молекулы COVID-19 окрашивают в разные цвета специально, так как это помогает лучше различать его детали. Модель коронавируса часто бывает красной, желтой, синей или розовой, отметил ученый. Сама форма молекулы вируса шарообразная, цитирует слова Гюнерта Le Parisien.