Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Ученые определили, какого цвета коронавирус в реальности 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Ученые определили, какого цвета коронавирус
Фото: РИА "ФедералПресс"
С начала пандемии COVID-19 люди представляют внешний вид вируса по-разному. Ученый французского научно-исследовательского института EHESS рассказал, какого на самом деле цвета коронавирус.

«Истинные цвета коронавируса — черно-белые. Так как вирус меньше длины волны света, он не имеет цвета», — заявил ученый Андре Гюнерт.

По словам Гюнерта, молекулы COVID-19 окрашивают в разные цвета специально, так как это помогает лучше различать его детали. Модель коронавируса часто бывает красной, желтой, синей или розовой, отметил ученый. Сама форма молекулы вируса шарообразная, цитирует слова Гюнерта Le Parisien.
Видео дня. Что стало с медиком получившим 5 доз вакцины от коронавируса
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россиянам не разрешат ходить без масок в ближайшее время Россиянам не разрешат ходить без масок в ближайшее время В Италии выступили за снятие антироссийских санкций В Италии выступили за снятие антироссийских санкций Какие продукты приносят пользу и вред сердцу: перечисляет гастроэнтеролог Какие продукты приносят пользу и вред сердцу: перечисляет гастроэнтеролог
Коронавирус , Le Parisien
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение