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В России вирусолог объяснил опасность британского штамма для детей 

Lenta.ru и ещё 1 18 часов назад
Вирусолог объяснил, чем опасен британский штамм COVID-19 для детей
Фото: Pixabay.com
Британский штамм коронавируса с высокой степень вероятности распространяется в России. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН.
По его словам, поскольку авиасообщение с Великобританием открыто, а «вирус переносится самолетами», новая мутация патогена проникла в Россию. Вирусолог призвал граждан не бояться британского штамма, а продолжать соблюдать меры предосторожности и по возможности делать прививки.
Аграновский пояснил, что вирус не стал более патогенным, но заражать людей будет больше.
«Его белок шипа, которым он закрепляется в организме человека, более близок к рецептору оболочки клеток слизистой человека», — пояснил он. При этом ранние формы меньше инфицировали детей, так как у них меньше таких рецептов. Новый же штамм заражает несовершеннолетних лучше, потому что ему достаточно и малого числа рецепторов.
При этом профессор выразил сомнение в том, что британский штамм вызовет новый подъем заболеваемости в России. Он указал на то, что в стране идет вакцинация и большая иммунная прослойка сформирована естественным путем.

«Исключить этого нельзя, внимание проблеме уделять следует, но вероятность этого небольшая. Нужно просто вакцинироваться, избегать лишних контактов, ранее разработанные вакцины будут работать против этого штамма», — заключил он.

Ранее главный педиатр Словакии Элена Прокопова отметила, что британский штамм коронавируса представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года.
Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в десятках государств.
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Коронавирус , Алексей Аграновский , МГУ
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