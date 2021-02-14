В России выявили 14 185 новых случаев COVID-19 

В России зарегистрировали 14 185 новых случаев коронавируса за последние сутки. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки в стране зафиксировано 430 летальных исходов, полностью выздоровели 15 194 человек. Больше всего новых случаев в Москве (1559) и Санкт-Петербурге (1099).

По остальным регионам статистика распределилась следующим образом:

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За все время распространения коронавируса в России выявлено 4 071 883 случаев в 85 регионах. Зафиксировано 80 126 летальных исходов, выздоровели 3 593 101 человек.