Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию 

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Тесты на определение коронавируса с начала пандемии принесли российским частным лабораториям около 42 миллиардов рублей выручки, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

"При средней стоимости теста в 2,3 тысячи рублей и с учетом того, что существенную часть спроса формируют юрлица-работодатели, которым диагностические лаборатории готовы предоставить существенный дисконт (до 30%), объем выручки, полученный коммерческими лабораториями должен составить по самым скромным подсчетам около 42 миллиардов рублей",

— сказала она.

Собеседница агентства также отметила, что такие тесты стали для частных лабораторий спасением весной прошлого года, когда из-за коронавирусных ограничений поток традиционных исследований почти иссяк.

"По данным Роспотребнадзора, по состоянию на февраль 2021 года в РФ проведено более 105,3 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них коммерческих только 15–20%. Остальное — те, которые выполняются за счет государства. В отдельных регионах доля коммерческой медицины может быть и выше",

— сказала она.

Она уточнила, что в мае 2020 года проводилось около 175,3 тысяч коммерческих тестов в день. Взрывной рост начался в июне — 343,6 тысячи тестов в сутки, а пиковыми стали для лабораторий октябрь-декабрь, когда суточное число выполненных тестов варьировалось около 520 тысяч.

"Массовые тесты на COVID-19 повлияли на средний чек в медицинских лабораториях: он вырос с 1742 рублей в I квартале 2020 года до 1940 рублей летом. Это примерно соответствует ценам на такую услугу в крупных сетях",

— добавила эксперт.

Рост выручки, по словам Лебединской, подтверждают и данные эквайринга: в октябре в России выручка медицинских лабораторий выросла на 22%, а количество транзакций с их участием — на 25%. "Наиболее значительный прирост показали лаборатории, в которых проводится тестирование на коронавирус. У них в октябре выручка выросла на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и на 70% — по сравнению с прошлым годом. Исключение составил Московский регион: на 12% по объему и на 16% по количеству транзакций. Вместе с тем, если сравнивать с прошлым годом, оборот медицинских лабораторий в Москве вырос в два раза", — заключила она.