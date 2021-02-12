Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
Фото: © РИА Новости. Виталий Тимкив
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Тесты на определение коронавируса с начала пандемии принесли российским частным лабораториям около 42 миллиардов рублей выручки, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

"При средней стоимости теста в 2,3 тысячи рублей и с учетом того, что существенную часть спроса формируют юрлица-работодатели, которым диагностические лаборатории готовы предоставить существенный дисконт (до 30%), объем выручки, полученный коммерческими лабораториями должен составить по самым скромным подсчетам около 42 миллиардов рублей",

— сказала она.
Собеседница агентства также отметила, что такие тесты стали для частных лабораторий спасением весной прошлого года, когда из-за коронавирусных ограничений поток традиционных исследований почти иссяк.

"По данным Роспотребнадзора, по состоянию на февраль 2021 года в РФ проведено более 105,3 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них коммерческих только 15–20%. Остальное — те, которые выполняются за счет государства. В отдельных регионах доля коммерческой медицины может быть и выше",

— сказала она.
Она уточнила, что в мае 2020 года проводилось около 175,3 тысяч коммерческих тестов в день. Взрывной рост начался в июне — 343,6 тысячи тестов в сутки, а пиковыми стали для лабораторий октябрь-декабрь, когда суточное число выполненных тестов варьировалось около 520 тысяч.

"Массовые тесты на COVID-19 повлияли на средний чек в медицинских лабораториях: он вырос с 1742 рублей в I квартале 2020 года до 1940 рублей летом. Это примерно соответствует ценам на такую услугу в крупных сетях",

— добавила эксперт.
Рост выручки, по словам Лебединской, подтверждают и данные эквайринга: в октябре в России выручка медицинских лабораторий выросла на 22%, а количество транзакций с их участием — на 25%. "Наиболее значительный прирост показали лаборатории, в которых проводится тестирование на коронавирус. У них в октябре выручка выросла на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и на 70% — по сравнению с прошлым годом. Исключение составил Московский регион: на 12% по объему и на 16% по количеству транзакций. Вместе с тем, если сравнивать с прошлым годом, оборот медицинских лабораторий в Москве вырос в два раза", — заключила она.
Видео дня. Тревожные признаки проблем с сердцем
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 1
Коронавирус , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
08:51
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение