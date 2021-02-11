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Стопкоронавирус.рф

Хроники коронавируса: главные новости за 11 февраля 

Мария Грибова 2 часа назад
Хроники коронавируса: назван продукт для восстановления после COVID
Фото: depositphotos.com
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Мясников считает, что причина возросшей смертности не в COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что истинная причина возросшей смертности заключается не в коронавирусе. А в неоказании соответствующей помощи больным с другими заболеваниями.
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Приступ икоты связали с коронавирусом

Икота — редкий симптом ковида. Об этом заявил российский врач, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских науки Владимир Парфенов.
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Врач посоветовал перец для восстановления после коронавируса

РИА Новости
По словам медика, перец усиливает кровообращение, согревает и помогает вымывать вредные продукты. Он объяснил, что иммунитет не может сразу вытащить и обезвредить при помощи кровотока поврежденные вирусом клетки, поэтому усиление кровообращения может помочь.
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Россиянка перенесла COVID-19 со 100-процентным поражением легких

Telegram-канал «Оперштаб Москвы»
Какое-то время женщина лечилась самостоятельно, из-за чего и произошло ухудшение состояния с последующей госпитализацией. Далее ее лечили на протяжении двух месяце, три недели из которых пациентка провела в реанимации.
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Врач рассказала, кто чаще жалуется на потерю обоняния при COVID

По словам доктора медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, женщины чаще жалуются на потерю обоняния, головные боли, заложенность носа и боли в горле при коронавирусе, чем мужчины.
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Видео дня. Тревожные признаки проблем с сердцем
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Коронавирус , Александр Мясников , Роспотребнадзор , РИА Новости
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