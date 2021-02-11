Хроники коронавируса: назван продукт для восстановления после COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что истинная причина возросшей смертности заключается не в коронавирусе. А в неоказании соответствующей помощи больным с другими заболеваниями.
Икота — редкий симптом ковида. Об этом заявил российский врач, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских науки Владимир Парфенов.
РИА Новости
По словам медика, перец усиливает кровообращение, согревает и помогает вымывать вредные продукты. Он объяснил, что иммунитет не может сразу вытащить и обезвредить при помощи кровотока поврежденные вирусом клетки, поэтому усиление кровообращения может помочь.
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Какое-то время женщина лечилась самостоятельно, из-за чего и произошло ухудшение состояния с последующей госпитализацией. Далее ее лечили на протяжении двух месяце, три недели из которых пациентка провела в реанимации.
По словам доктора медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, женщины чаще жалуются на потерю обоняния, головные боли, заложенность носа и боли в горле при коронавирусе, чем мужчины.