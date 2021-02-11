Роспотребнадзор заявил о 40 тысячах мутаций коронавируса

"Мы видим большое количество накопленных мутаций. В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых является уникальными. Но часть из них получает распространение. И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам",