Роспотребнадзор заявил о 40 тысячах мутаций коронавируса

Сейчас насчитывается порядка 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"Мы видим большое количество накопленных мутаций. В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых является уникальными. Но часть из них получает распространение. И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам",
— рассказала Руженцова на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".