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Тест на COVID-19 при помощи смартфона: как он работает 

Мира Маркина 3 часа назад
Тест на COVID-19 при помощи смартфона: как он работает
Фото: depositphotos.com
С начала пандемии COVID-19 ученым удалось создать несколько видов тестов на наличие заболевания, многие из которых показывают результат за считанные часы.
Французские исследователи пошли еще дальше и придумали тест, который можно сделать при помощи смартфона. Подробнее о нем — в материале "Рамблера".
Ученые из Университета Лилля разработали домашний тест на COVID-19. В его основе устройство, напоминающее флешку, которое подключается в разъем. В него вставляется одноразовая тестовая полоска куда нужно капнуть жидкость, взятую мазком из носа. Об этом сообщает ТАСС.
Спустя 10 минут результат теста появляется на экране смартфона. Что важно, — устройство выявляет коронавирус в 90% случаев.

«Коронавирус окружен спайк-протеинами, на которые и реагирует датчик, так как их появление меняет силу электрического сигнала на его электродах»,

— пояснил разработчик Сабин Сзюнеритс.
В будущем ученые планируют разработать похожий тест на основе слюны. Такой тест будет удобнее в использовании, поскольку безопасно и грамотно взять мазок со слизистой полости носа может не каждый.
Разработка будет готова к промышленному производству уже в марте.
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