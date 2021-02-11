Опубликованы новые данные по COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб.

За последние сутки в РФ выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 553 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 21 961 человек.

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При этом в целом на сегодняшний день в России выявлено 4 027 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 687 летальных исходов, выздоровели 3 538 422 человека.