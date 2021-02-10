Зафиксирована крупнейшая вспышка африканского штамма в Европе

COVID-19 оказался гораздо коварнее, чем предполагали многие специалисты. Так, появляются все новые и новые штаммы, и некоторые из них оказываются опаснее "оригинала".

При этом еще недавно мир был обеспокоен "британским" штаммом, который распространялся значительно быстрее, чем другие.

Однако теперь, экспертов волнует южноафриканский штамм коронавируса. Большие опасения вызывает ситуация в Австрии.

Так, зафиксирована крупная вспышка южноафриканского штамма коронавируса в федеральной земле Тироль. Вспышка уже признана крупнейшей из всех известных в Евросоюзе . Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц. В частности, в Тироле подтверждены 293 случая заражения новым штаммом.

Австрийские власти призвали граждан отказаться от поездок в Тироль.

"Более того, для поездок из Тироля необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов", — заявил Курц.

При этом власти будут контролировать население на улицах. Так, на время действия ограничительных мер полицейские и военнослужащие будут контролировать у жителей Тироля наличие отрицательного теста на ковид на улицах, в аэропорту и на вокзале. Нарушителям правил грозит штраф до 1450 евро.

Таким образом, Тироль оказывается отрезанным от страны, а города будут контролироваться полицией.

Всего в Австрии зафиксирован 1351 случай заражения южноафриканским штаммом. Это второе место в мире после самой ЮАР.