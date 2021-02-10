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Стопкоронавирус.рф

Хроники коронавируса: главные новости за 10 февраля 

Анна Арсеньева 1 час назад
Хроники коронавируса: когда россияне смогут снять маски
Фото: depositphotos.com
"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Иммунолог рассказал, когда россияне смогут снять маски

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, при каком условии в России отменят масочный режим. По словам медика, нужно соответствие определенной формуле.
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Малышева перечислила главные факты о мутации коронавируса

Кадр из шоу "Жить здорово!"
Елена Малышева в своем Instagram раскрыла главные факты о мутации коронавируса. По мнению медика, британская версия не является опасной.
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В России создали высокоточный экспресс-тест на COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот возбудителя новой коронавирусной инфекции. Над ним работал Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии.
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Миллионы японцев останутся без вакцины из-за шприцев

Глава Минздрава Японии Норихису Тамуру заявил, что миллионы жителей останутся без вакцины против коронавируса компании Pfizer из-за неправильных шприцев, которыми пользуются в стране.
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В Великобритании нашли новые симптомы коронавируса

Ученые из Имперского колледжа Лондона нашли ряд симптомов, часто возникающих при заболевании COVID-19. В исследовании приняли участие более миллиона жителей страны.
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Видео дня. Лучшая диета для здоровья сосудов
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Коронавирус , Елена Малышева , Владислав Жемчугов , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Pfizer
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