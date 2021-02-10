Хроники коронавируса: когда россияне смогут снять маски

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"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, при каком условии в России отменят масочный режим. По словам медика, нужно соответствие определенной формуле.

Кадр из шоу "Жить здорово!"

Елена Малышева в своем Instagram раскрыла главные факты о мутации коронавируса. По мнению медика, британская версия не является опасной.

Эксперты Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот возбудителя новой коронавирусной инфекции. Над ним работал Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии.

Глава Минздрава Японии Норихису Тамуру заявил, что миллионы жителей останутся без вакцины против коронавируса компании Pfizer из-за неправильных шприцев, которыми пользуются в стране.

Ученые из Имперского колледжа Лондона нашли ряд симптомов, часто возникающих при заболевании COVID-19. В исследовании приняли участие более миллиона жителей страны.