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Стопкоронавирус.рф

Доктор Мясников раскрыл причину возросшей смертности в России 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Мясников объяснил, что возросшая смертность не связана с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл причину возросшей смертности в России. Об этом он рассказал в беседе с НСН.
По его словам, причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, а не с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что сейчас это мировая тенденция. Так, на одного умершего от коронавируса приходится двое умерших от того, что все силы были брошены на борьбу с пандемией. Мясников рассказал, что в США скорая помощь не успевает приехать к каждому четвертому больному с инфарктом.
Доктор добавил, что в России смертность от коронавируса невысокая и составляет 1,7-1,8 процента. Он отметил, что, по его мнению, никакого рекордного количества смертей от коронавируса нет.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что возросшая из-за коронавируса смертность возникла не только в России, но и во всех странах мира. Он назвал сложившуюся ситуацию суровой реальностью пандемии.
8 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вклад коронавируса в прирост смертности в стране составляет 31 процент. По ее словам, смертность в стране за 2020 год выросла на 17,9 процента по сравнению с 2019. Голикова указала, что на общегодовые показатели повлияла напряженная ситуация в декабре.
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Комментарии 1
Коронавирус , Татьяна Голикова , Дмитрий Песков , Александр Мясников
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