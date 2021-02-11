Мясников объяснил, что возросшая смертность не связана с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл причину возросшей смертности в России. Об этом он рассказал в беседе с НСН.

По его словам, причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, а не с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что сейчас это мировая тенденция. Так, на одного умершего от коронавируса приходится двое умерших от того, что все силы были брошены на борьбу с пандемией. Мясников рассказал, что в США скорая помощь не успевает приехать к каждому четвертому больному с инфарктом.

Доктор добавил, что в России смертность от коронавируса невысокая и составляет 1,7-1,8 процента. Он отметил, что, по его мнению, никакого рекордного количества смертей от коронавируса нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил , что возросшая из-за коронавируса смертность возникла не только в России, но и во всех странах мира. Он назвал сложившуюся ситуацию суровой реальностью пандемии.