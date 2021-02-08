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15 916 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 2 часа назад
15 916 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
15 916 новых случаев коронавируса выявлено в 85 регионах России за последние сутки. Из них 10% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 407 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 881 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 3 983 197 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 068 летальных исходов, выздоровел 3 472 091 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что мужчина полностью пожелтел из-за коронавируса.
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