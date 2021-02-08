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Стопкоронавирус.рф

Ученые нашли лекарство от мягкой и умеренной формы COVID 

Lenta.ru 1 час назад
Ученые нашли лекарство от мягкой и умеренной формы COVID
Фото: Lenta.ru
Ученые нашли новое эффективное средство, которое помогает быстро избавить организм от коронавируса SARS-CoV-2 у пациентов с мягким или умеренным COVID-19. Клинические исследования показали, что пегинтереферон лямбда активирует противовирусную защиту, которая защищает органы дыхания от респираторных патогенов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet Respiratory Medicine.
В двойном слепом испытании препарата приняли участие 60 человек, которых случайным способом разделили на две равные группы. Тестирование продолжалось в течение семи дней после проявления первых симптомов или положительного результата на SARS-CoV-2. Экспериментальной группе давали однократную дозу в 180 микрограмм пегинтерферона лямбда с помощью подкожной инъекции, а контрольной группе — плацебо. Первичной конечной точкой исследования служило соотношение пациентов между двумя группами, у которых на седьмой день ПЦР-анализ не выявлял РНК коронавируса.
У пациентов, получавших пегинтерферон, уровень коронавирусной РНК падал сильнее, чем у людей в группе плацебо. На седьмой день у 80 процентов человек в экспериментальной группе вирусная нагрузка опустилась ниже обнаруживаемого уровня (в группе плацебо только у 40 процентов). В целом, препарат ускорял очищение организма от патогена на три дня. Наиболее эффективно он действовал на пациентов с относительно высокой вирусной нагрузкой, достигающей 10 в 6-ой степени копий вируса на миллилитр крови. При более низкой вирусной нагрузке, когда специфическое лечение обычно не требуется, выздоровление происходило одинаково быстро в обеих группах.
Хотя в обеих группах исчезновение признаков заболевания происходило примерно с одинаковой скоростью, пегинтерферон способствовал более быстрому избавлению от респираторных симптомов, особенно у людей с высокой вирусной нагрузкой. Это особенно важно, поскольку высокая вирусная нагрузка коррелирует с тяжелыми случаями заболевания COVID-19.
Пегинтерферон или пегилированный интерферон (к нему присоединен полиэтиленгликоль) относится к интерферонам типа III, которые стимулируют гены, отвечающие за борьбу с вирусами, при этом противовирусная реакция достигает пика через 72 часа. Согласно выводы исследователей, противовирусный препарат следует вводить сразу после начала инфекции, что позволит быстро снизить вирусную нагрузку и предотвратить более серьезную форму COVID-19.
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