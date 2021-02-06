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Ученые заявили, что две вспышки пандемии COVID-19 в год неизбежны 

Letidor.ru и ещё 3 6 февраля 2021
Ученые заявили, что две вспышки пандемии COVID-19 в год неизбежны
Фото: Letidor.ru
А также объяснили, в каких случаях социальная дистанция не защищает от заражения коронавирусом.
Кипрские ученые заявили, что две вспышки пандемии COVID-19 в год неизбежны. А также объяснили, в каких случаях социальная дистанция не сможет защитить от заражения коронавирусной инфекцией.
Профессор медицинской школы Университета Никосии Димитрис Дрикакис и его коллега Талиб Дбоук провели исследование, согласно результатам которого, ключевые факторы, влияющие на время и место очередной волны COVID-19, — это погодные условия. Большей частью — ветер и уровень влажности.
По мнению экспертов, общепринятая социальная дистанция в 2 метра имеет смысл только в условиях полного отсутствия ветра. Во всех остальных случаях она либо бесполезна, либо недостаточна:

"Это применимо только при полном безветрии, ведь даже при слабом ветре капли летят быстрее. Два метра — это лишь минимальная дистанция",

— сообщил Димитрис Дрикакис в интервью субботнему выпуску газеты Cyprus Mail.
Кипрские ученые отмечают, что в настоящий момент прогнозы касательно вспышек коронавируса не учитывают крайне важные погодные факторы. Вместе с тем, их исследование доказывает: число заразившихся растет вместе с увеличением относительной влажности и скорости ветра в регионе.

"Две вспышки пандемии в год неизбежны, поскольку они напрямую связаны с тем, что мы называем сезонными колебаниями погоды",

— подытожил Димитрис Дрикакис.
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Коронавирус , Талибан
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