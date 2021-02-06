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Вирусолог оценил риск заражения двумя штаммами коронавируса одновременно 

Lenta.ru 44 минуты назад
Вирусолог оценил риск заражения двумя штаммами ковид одновременно
Фото: Globallookpress.com
Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко оценил риск заражения двумя штаммами коронавируса одновременно в беседе с радио Sputnik.
По его словам, различные вариации вируса могут соседствовать в организме человека.

«Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами»,

— отметил специалист.
Вирусолог добавил, что в настоящее время сложно сказать, насколько это может повлиять на течение болезни. В любом случае все новые генотипы не выходят за рамки одного вируса SARS-CoV-2, подчеркнул Бутенко.
Эксперт добавил, что защитой от двойного проникновения любых вариаций коронавирусной инфекции является вакцинация.
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Коронавирус , Александр Бутенко , ИА Sputnik
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