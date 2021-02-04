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Стопкоронавирус.рф

Переболевшие COVID-19 назвали пять странных симптомов 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Отек и язвы: переболевшие COVID-19 назвали пять странных симптомов
Фото: РИА Новости
Испанские исследователи изучили течение коронавируса у нескольких сотен пациентов и выявили пять странных симптомов болезни, пишет Daily Express.
Группа ученых из Мадрида опросила 666 пациентов с коронавирусом и обнаружила приблизительно у четверти из них такие симптомы, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.
Кроме того, у каждого десятого пациента было ощущение жжения в ладонях и ступнях. Отмечается, что этот симптом возникал только у взрослых больных с пневмонией, поэтому врачи не рекомендуют применять его как универсальный индикатор при диагностике коронавируса.
Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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