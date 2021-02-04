Отек и язвы: переболевшие COVID-19 назвали пять странных симптомов

Испанские исследователи изучили течение коронавируса у нескольких сотен пациентов и выявили пять странных симптомов болезни, пишет Daily Express

Группа ученых из Мадрида опросила 666 пациентов с коронавирусом и обнаружила приблизительно у четверти из них такие симптомы, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.

Кроме того, у каждого десятого пациента было ощущение жжения в ладонях и ступнях. Отмечается, что этот симптом возникал только у взрослых больных с пневмонией, поэтому врачи не рекомендуют применять его как универсальный индикатор при диагностике коронавируса.

Индии и Бразилии. Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США