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Ученые назвали причины повторного заражения коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Ученые назвали причины повторного заражения COVID-19
Фото: Lenta.ru
Американские ученые назвали причины повторного заражения коронавирусом. Результаты своей работы исследователи из Медицинской школы Йельского университета опубликовали в журнале BMJ Case Reports.
Специалисты, которые изучили вторую волную коронавирусной инфекции у уже переболевших COVID-19, отмечают, что причиной может быть как повторное заражение из-за слабого иммунитета, так и реактивизация остатков коронавируса в организме пациента.
Исследователи полагают, что человек может заразиться коронавирусом дважды, и положительные результаты тестов на протяжении длительного срока не обязательно указывают на выделение вируса в течение всего времени. При этом они выяснили, что при повторном заражении остаточный иммунитет может помочь в борьбе с заболеванием, и болезнь чаще протекает в легкой форме.
Ранее медик Сергей Вознесенский назвал отличия остаточных симптомов COVID-19 от повторного заражения. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН рассказал, что, как правило, после перенесенной болезни симптомов не наблюдается, однако некоторые все же могут сохраниться. Речь идет о слабости, потливости, легкой температуре, недомогании, отсутствии обоняния и снижении вкусовых ощущений.
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Коронавирус , Сергей Вознесенский , РУДН
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