Ученые назвали причины повторного заражения COVID-19

Американские ученые назвали причины повторного заражения коронавирусом. Результаты своей работы исследователи из Медицинской школы Йельского университета опубликовали в журнале BMJ Case Reports.

Специалисты, которые изучили вторую волную коронавирусной инфекции у уже переболевших COVID-19, отмечают, что причиной может быть как повторное заражение из-за слабого иммунитета, так и реактивизация остатков коронавируса в организме пациента.

Исследователи полагают, что человек может заразиться коронавирусом дважды, и положительные результаты тестов на протяжении длительного срока не обязательно указывают на выделение вируса в течение всего времени. При этом они выяснили, что при повторном заражении остаточный иммунитет может помочь в борьбе с заболеванием, и болезнь чаще протекает в легкой форме.