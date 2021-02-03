Подсчитана вероятность заражения COVID-19 во время перелета

Вероятность заражения коронавирусом при длительном перелете, время которого составляет от 12 часов, приравнивается к 99,6 процента среди пассажиров эконом-класса и 50 процентам среди пассажиров бизнес-класса. Такие цифры подсчитали ученые из Гринвичского университета в Великобритании. Их исследование опубликовано на портале препринтов medrxiv

Они создали математическую модель, в которой рассчитали разницу между устройством салонов в бизнес— и эконом-классах самолетов, мощность системы вентиляции воздушного судна, степень вентиляции легких человека, а также количество инфекции, выделяемое одним пассажиром.

Выяснилось, что пассажиры, летящие два часа эконом-классом, могут заразиться с вероятностью в 60,2 процента. То есть, из 75-ти человек на борту заболеют 45. При этом пассажиры бизнес-класса заболеют в 10,9 процента случаев — 5-6 человек из 50-ти.

При продолжительности перелета в шесть часов и более вероятность инфицирования распространяется. По подсчетам ученых, наиболее опасным становится 12-часовой полет.