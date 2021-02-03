Лекарство от рака простаты назвали самым эффективным средством против ОРВИ и COVID-19 

Ученые Ноттингемского университета в Великобритании обнаружили ранее неизвестные противовирусные свойства у препарата, применявшегося против рака простаты. По мнению экспертов, он эффективен при лечении COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Viruses.

Специалисты определили, что вещество растительного происхождения тапсигаргин обладает высокой эффективностью против коронавируса SARS-CoV-2, простудного коронавируса, вируса гриппа А и респиратно-синцитиального вируса человека. В малых дозах оно способствует мобилизации врожденного иммунного ответа против трех основных типов возбудителей вирусов. По мнению экспертов, в будущем это средство может стать самым сильным в борьбе с ОРВИ и COVID-19.