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Лекарство от рака простаты назвали самым эффективным средством против ОРВИ и COVID-19 

Катерина Саломе 2 часа назад
Лекарство от рака простаты назвали самым эффективным средством против ОРВИ и COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые Ноттингемского университета в Великобритании обнаружили ранее неизвестные противовирусные свойства у препарата, применявшегося против рака простаты. По мнению экспертов, он эффективен при лечении COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Viruses.
Специалисты определили, что вещество растительного происхождения тапсигаргин обладает высокой эффективностью против коронавируса SARS-CoV-2, простудного коронавируса, вируса гриппа А и респиратно-синцитиального вируса человека. В малых дозах оно способствует мобилизации врожденного иммунного ответа против трех основных типов возбудителей вирусов. По мнению экспертов, в будущем это средство может стать самым сильным в борьбе с ОРВИ и COVID-19.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Роспотребнадзор оценил вероятность полной потери зрения после COVID-19.
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