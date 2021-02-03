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Команда ВОЗ в Ухане не исключила версию об утечке коронавируса из лаборатории 

Lenta.ru 2 часа назад
Команда ВОЗ в Ухане не исключила версию об утечке COVID-19 из лаборатории
Фото: Thomas Peter / Reuters
Команда мировых экспертов, занимающихся исследованием происхождения COVID-19 в китайском Ухане, не исключила возможность утечки вируса из лаборатории. Об этом сообщает Mirror.
Эксперты, работающие от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), завершили свой визит в крупную лабораторию по исследованию вирусов в китайском городе, который год назад стал эпицентром вспышки коронавируса. Команда ученых провела почти четыре часа в хорошо охраняемом Уханьском институте вирусологии, пытаясь выяснить, как первый человек заразился болезнью, от которой на сегодняшний день погибло более 2,2 миллиона человек во всем мире.
Британский ученый, доктор Питер Дашак (Dr Peter Daszak) рассказал, что исследователи получают данные, «которые никто не видел раньше». Он также подчеркнул, что все «действительно сдвинулось с мертвой точки». Несмотря на то, что лаборатория Уханя опровергала утверждения о том, вспышка заболевания в конце 2019 года произошла из-за внутренней утечки вируса, в своем первом интервью с момента прибытия в страну доктор Дашак говорил, что такая теория не исключена.
«Если есть данные, которые указывают на какую-либо гипотезу, мы будем следить за данными, мы будем следить за доказательствами, к которым они нас ведут. Если они приведут нас к рынку морепродуктов и холодовой цепи, мы последуем туда. Если они приведут нас на ферму по разведению диких животных или птичьи рынки, мы пойдем туда. Если они приведут нас в лабораторию, мы пойдем туда. Рассматривается все, и мы сохраняем непредвзятость», — сказал ученый.
Китай обвиняют в сокрытии вспышки болезни, попытках заставить замолчать медиков, которые пытались поднять тревогу, а также в запоздалом информировании мира о произошедшем. На КНР также возлагали вину за препятствование внешнему расследованию происхождения вируса. Пекин в свою очередь попытался поставить под сомнение представления о китайском происхождении коронавируса, указав на импорт замороженных продуктов в качестве канала.
Строительство лаборатории в Ухане началось в 2003 году после вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), называемого в СМИ атипичной пневмонией.
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Коронавирус , ВОЗ
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