Иммунолог развеял вредные мифы о вакцинации 

Врач-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян не верить в распространенные мифы о прививке от коронавируса, сообщает портал АиФ

По его словам, перед вакцинацией не имеет смысла делать анализ на антитела, поскольку их наличие никак не мешает действию вакцины.

"Отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и возникает опасность повторного заражения",

— подчеркнул Болибок.

Иммунолог развеял вредный миф о том, что после первого этапа вакцинации иммунитет снижается и опасность заражения коронавирусной инфекцией растет. Медик назвал нормальной ситуацию, при которой у привитого повышается температура. При необходимости ее можно сбивать, и это никак не повлияет на выработку иммунитета.

"При плохом самочувствии можно принять привычное для вас жаропонижающее средство",

— пояснил врач.

Болибок отметил, что перед прививкой необязательно сдавать тест на коронавирус, так как вакцинация во время бессимптомного течения коронавирусной инфекции не принесет вреда здоровью.

Специалист также опроверг слухи о том, что при употреблении алкоголя вакцина не подействует. Однако, по его словам, после прививки даже небольшие дозы спиртного могут вызвать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой.

Помимо этого, Болибок посоветовал вакцинироваться пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым людям, однако перед этим им стоит обратиться к своему лечащему врачу.

"Единственное условие — вакцинироваться нужно вне обострения хронического заболевания",

— обратил внимание он.

Медик заключил, что вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19. Также он призвал носить маску после прививки, поскольку незначительная вероятность заражения сохраняется.