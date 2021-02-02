Слабость и озноб: врач рассказала о побочных эффектах прививки от COVID-19

В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы. Об этом в эфире Первого канала рассказала главный внештатный терапевт Минздрава , директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — перечислила она.

При этом врач указала, что побочные эффекты могут длиться в течение суток после попадания препарата в организм, и беспокоиться по этому поводу не нужно.