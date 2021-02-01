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Главврач скорой помощи призвал не бояться прививки от COVID-19 

VN.ru Все новости Новосибирской области 4 часа назад
Главврач скорой помощи призвал не бояться прививки от COVID-19
Фото: VN.ru Все новости Новосибирской области
Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится в регионе с 18 января. Медицинских работников и учителей, которые имеют более высокий риск заражения из-за работы, связанной с людьми, начали вакцинировать чуть раньше. Те, кто уже получил прививку, активно делятся наблюдениями. О своем опыте вакцинации рассказал Ростислав Заблоцкий, главный врач детской больницы скорой помощи.

«У нас больница скорой помощи, мы не отказываем в помощи никому. Мы не знаем, какие пациенты к нам попадают, они вполне могут быть инфицированными, — прокомментировал главврач сотрудникам регионального Минздрава свое решение вакцинироваться. — Конечно, соблюдаем все меры предосторожности, но сотрудники наши все равно болеют. Поэтому мы хотим защититься, до победы над коронавирусом еще далеко».

01.02.2021 Прививку от COVID-19 поставила главный специалист по вакцинам в Новосибирске По словам главврача, медики понимают возможные последствия вакцинации и что предлагаемая вакцина — «Спутник V» — новая, но не видят какой-то серьезной опасности.

«В коллективе мы это обсуждали, я сразу сказал, что первым пойду прививаться, — рассказывает Ростислав Заблоцкий. — Кто-то со мной пошел, кто-то решил посмотреть, какая у меня будет реакция на препарат».

Сомнений по поводу качества вакцин, продолжает главврач, не было. Риск получить осложнения после вакцинации в любом случае несопоставимо меньше, чем вероятность получить серьезные осложнения от COVID-19.
По словам Ростислава Заблоцкого, после прививки от коронавируса нового типа он чувствовал себя хорошо, общее состояние не пострадало, не было даже минимальных осложнений, хотя после прививок от гриппа они иногда встречались.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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