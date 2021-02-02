Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Мясников призвал отказаться от ношения масок и перчаток 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Мясников призвал отказаться от ношения масок и перчаток
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от масочного режима. В эфире «Национальной службы новостей» он заявил, что десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показали низкую эффективность этого пассивного способа защиты.

«Есть приказ — мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, все время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними»,

— заявил Мясников.
Доктор добавил, что перчатки тоже не являются эффективной мерой защиты против COVID-19, потому что вирус «в кожу не впитывается и не переносится руками».

«Перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья. А если перчатки не менять, то они станут источником не COVID-19, а всего остального»,

— отметил телеведущий.
Всем тем, кто боится заразиться коронавирусом, Мясников предложил капать в нос капли с интерфероном. Врач сослался на зарубежные исследования, которые говорят о пользе данного метода. Даже если в действительности эти капли не спасут от заражения, они точно не нанесут вред, считает доктор.
Видео дня. Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
Последние новости
В США обвинили Трампа в «предательстве исторического масштаба» В США обвинили Трампа в «предательстве исторического масштаба» Меркель и Байден обсудили «Северный поток-2» Меркель и Байден обсудили «Северный поток-2» IIHF вынесла решение о месте проведения чемпионата мира-2021 по хоккею IIHF вынесла решение о месте проведения чемпионата мира-2021 по хоккею
Комментарии 3
Коронавирус , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
08:51
Симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Почему глаза никогда не замерзают
03:17
Почему глаза никогда не замерзают
Наука
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение