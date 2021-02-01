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Врач рассказала, как выявить осложнения после COVID 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Врач рассказала, как выявить осложнения после COVID
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев
Последствия коронавирусной инфекции могут возникнуть спустя некоторое время после перенесенного заболевания, заявила в беседе с "Российской газетой" главный внештатный специалист министерства здравоохранения Ставропольского края по инфекционным болезням Лариса Ткаченко.
Медик напомнила, что коронавирус — это мультисистемное заболевание. Он, как подчеркнула врач, может поразить все органы, хотя основной удар приходится на легкие. Ткаченко отметила, что уже появились научные публикации, в которых говорится о том, что COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета или привести к его декомпенсации.
Недомогания могут возникнуть и у пациента, состояние которого улучшилось — поэтому необходимо следить за самочувствием, а к привычному режиму возвращаться постепенно. Отрицательные результаты тестов на коронавирус не означают полное выздоровление.
При появлении проблем в работе сердца и нехватки воздуха необходимо сразу обратиться к врачу. Также после коронавируса у человека может остаться фиброз легких, поэтому через месяц-полтора нужно сделать повторное КТ легких и пройти реабилитацию. Необходимо контролировать уровень мочевины и креатинина — их повышение может свидетельствовать о проблемах в работе почек. У некоторых переболевших могут быть проблемы с поджелудочной железой.
Ткаченко напомнила и о поражениях нервной системы, как из-за вируса, так и гипоксии. У переболевших могут возникнуть проблемы с памятью и концентрацией внимания.
Она посоветовала повременить с серьезными физическими нагрузками после перенесенного коронавируса. Также стоит отказаться от алкоголя и не ходить в баню — организму нужно минимум две недели на восстановление.
Ранее невролог Неолина Фомина-Чертоусова рассказала, что неврологические последствия коронавируса изучены мало. Возникнуть они могут как в острый период болезни, так и после выздоровления. У перенесших коронавирус часто возникают проблемы с центральной нервной системой. Медик отметила, что при инфицировании Sars-CoV-2 шансы получить инсульт на шесть процентов выше. У людей с хронической сосудистой недостаточностью мозга при заражении возникает возможность развития деменции. Также после перенесенного заболевания у человека может возникнуть апатия, сонливость, судороги и даже утрата сознания.
Перенесшим коронавирус стоит отложить интенсивные спортивные тренировки — такое мнение высказал врач-иммунолог Илья Кукин. Перегрузка организма, как подчеркнул медик, может привести к осложнениям и даже вызвать повторное заболевание.
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Коронавирус , Илья Кукин , "Российская газета"
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