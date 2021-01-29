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Доктор Комаровский объяснил похороны умерших от COVID-19 в закрытых гробах 

Lenta.ru 3 часа назад
Комаровский объяснил похороны умерших от COVID-19 в закрытых гробах
Фото: Доктор Комаровский / YouTube
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, что похороны умерших от COVID-19 проводятся в закрытых гробах не из-за риска заражения здоровых людей. О подобном заблуждении он рассказал в ролике на YouTube.

«Похороны человека с коронавирусом опасны только тем, что родственники, которые толпятся возле гроба, нарушают социальную дистанцию. Сам умерший никого заразить не может», — заметил специалист.

По словам доктора, запреты на прощания с умершими родственниками и закрытые гробы лишь отражают то, что государство не проводит разъяснительную работу с населением. Он подчеркнул, что на похоронах тоже нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Ведущий пояснил, что способность у больных заражать других людей снижается уже через 4-5 дней с начала проявления симптомов, становясь минимальной.

«Сам факт похорон и ваше нахождение рядом с умершим не несет никакого дополнительного риска заболеть», — заключил Комаровский.

Ранее Комаровский назвал самые опасные последствия, к которым может привести коронавирус. Он отметил, что многие после перенесенного COVID-19 испытывают постоянную усталость. Это связано с тем, что вирус также поражает сосуды, нервную ткань и клетки головного мозга.
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Коронавирус , Евгений Комаровский
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