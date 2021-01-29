Умеют ли собаки выявлять зараженных COVID-19 

С самого начала пандемии COVID-19 люди задавались вопросом — смогут ли собаки выявлять зараженных? Но лишь не так давно появился однозначный ответ на этот вопрос. Подробнее — в материале "Рамблера".

В конце января итальянская компания Italpol продемонстрировала работу служебных собак по выявлению пассажиров, зараженных коронавирусом, в аэропорту Рима Fiumicino. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.

Как отметили кинологи, подготовка животных занимает от 1,5 до 2 месяцев. Лучше всего собакам удается обучаться в игровой форме. Главный секрет дрессировки заключается в том, что собаки способны улавливать особый запах, которым обладают люди с COVID-19, даже если они переносят болезнь в бессимптомной форме.

Ранее сообщалось о том, что четвероногие уже выявляют зараженных людей в аэропортах Финляндии и ОАЭ.

Осенью 2020 года в России также начали обучать собак выявлять в толпе людей инфицированных коронавирусом. Сообщалось, что часть животных уже имеет опыт идентификации пациентов с онкологическими заболеваниями.