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Умеют ли собаки выявлять зараженных COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Умеют ли собаки выявлять зараженных COVID-19
Фото: depositphotos.com
С самого начала пандемии COVID-19 люди задавались вопросом — смогут ли собаки выявлять зараженных? Но лишь не так давно появился однозначный ответ на этот вопрос. Подробнее — в материале "Рамблера".
В конце января итальянская компания Italpol продемонстрировала работу служебных собак по выявлению пассажиров, зараженных коронавирусом, в аэропорту Рима Fiumicino. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.
Как отметили кинологи, подготовка животных занимает от 1,5 до 2 месяцев. Лучше всего собакам удается обучаться в игровой форме. Главный секрет дрессировки заключается в том, что собаки способны улавливать особый запах, которым обладают люди с COVID-19, даже если они переносят болезнь в бессимптомной форме.
Ранее сообщалось о том, что четвероногие уже выявляют зараженных людей в аэропортах Финляндии и ОАЭ.
Осенью 2020 года в России также начали обучать собак выявлять в толпе людей инфицированных коронавирусом. Сообщалось, что часть животных уже имеет опыт идентификации пациентов с онкологическими заболеваниями.
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