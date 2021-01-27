Турецкие ученые создали спрей, убивающий COVID-19 за минуту 

Ученые из Улудагского университета в Турции заявили, что создали назальный спрей, который убивает коронавирус за минуту. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Средство под названием Genoxyn универсально. Оно предотвращает размножение различных патогенов, включая вирусы и бактерии. Его разработкой специалисты занялись еще до пандемии COVID-19. Но потом спрей усовершенствовали для борьбы с SARS-CoV-2. Как показали проведенные исследования, раствор может убить новый коронавирус на слизистой оболочке ротовой и носовой полости.

При этом спрей является безопасным. Разработанный препарат биосовместим с человеческими тканями и не повреждает эпителиальные клетки.