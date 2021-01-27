Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Стопкоронавирус.рф

Турецкие ученые создали спрей, убивающий COVID-19 за минуту 

Анна Арсеньева 41 минуту назад
Турецкие ученые создали спрей, убивающий COVID-19 за минуту
Фото: depositphotos.com
Ученые из Улудагского университета в Турции заявили, что создали назальный спрей, который убивает коронавирус за минуту. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Средство под названием Genoxyn универсально. Оно предотвращает размножение различных патогенов, включая вирусы и бактерии. Его разработкой специалисты занялись еще до пандемии COVID-19. Но потом спрей усовершенствовали для борьбы с SARS-CoV-2. Как показали проведенные исследования, раствор может убить новый коронавирус на слизистой оболочке ротовой и носовой полости.
При этом спрей является безопасным. Разработанный препарат биосовместим с человеческими тканями и не повреждает эпителиальные клетки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Китае разработали новый метод анализа на COVID-19.
Видео дня. Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему глаза никогда не замерзают
03:17
Почему глаза никогда не замерзают
Наука
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Почему важно перестать солить пищу
09:17
Почему важно перестать солить пищу
ЗОЖ
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
06:00
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
ЗОЖ
Как вернуть обоняние после коронавируса
06:02
Как вернуть обоняние после коронавируса
Коронавирус
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение