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Создано убивающее коронавирус за минуту средство 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Турецкие ученые создали спрей, убивающий COVID-19 за минуту
Фото: Depositphotos
Турецкие ученые Улудагского университета заявили о создании назального спрея, который способен убить коронавирус SARS-CoV-2 за минуту. Согласно исследователям, средство Genoxyn является универсальным и предотвращает размножение различных патогенов, включая вирусы и бактерии. Об этом пишет издание Daily Sabah.
Разработка антибактериального препарата началась еще до пандемии COVID-19, однако затем ученые усовершенствовали назальный и оральный спрей для борьбы с вирусом. Результаты тестирования показали, что раствор способен убить новый коронавирус на слизистой оболочке ротовой и носовой полости. Быстрое действие спрея предотвращает проникновение в клетки и уменьшает вирусную нагрузку.
Сообщается, что раствор биосовместим с человеческими тканями, не повреждает эпителиальные клетки и является безопасным.
Ранее исследователи Великобритании выяснили, что содержащееся в спрее от комаров вещество показало эффективность против COVID-19. Согласно результатам лабораторных тестирований, вещество цитридиол оказалось способным уничтожить штаммы коронавируса нового типа.
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