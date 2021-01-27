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Инфекционист заявил о невосприимчивости половины москвичей к COVID-19 

Мира Маркина 53 минуты назад
Инфекционист заявил о невосприимчивости москвичей к COVID-19
Фото: depositphotos.com
Инфекционист Евгений Тимаков заявил о невоприимчивости половины москвичей к коронавирусу. Его слова приводят РИА Новости.
Эксперт отметил, что в каких-то регионах доля невосприимчивых к COVID-19 жителей составляет 50-60%, а в некоторых и вовсе 30-40%. Однако медик допускает, что в Москве этот показатель может превышать 50%.
По мнению Тимакова, катастрофы из-за смягчения коронавирусных ограничений в столице не произойдет. Специалист напомнил, что после Нового года ситуация стабилизировалась и резкой вспышки заболеваемости не произошло. Кроме того, число заболевших и госпитализированных снижается. Инфекционист убежден, что экономика не должна пострадать, иначе бизнес потерпит крах.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, кому противопоказана вакцина от коронавируса.
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