Инфекционист заявил о невосприимчивости москвичей к COVID-19

Эксперт отметил, что в каких-то регионах доля невосприимчивых к COVID-19 жителей составляет 50-60%, а в некоторых и вовсе 30-40%. Однако медик допускает, что в Москве этот показатель может превышать 50%.

По мнению Тимакова, катастрофы из-за смягчения коронавирусных ограничений в столице не произойдет. Специалист напомнил, что после Нового года ситуация стабилизировалась и резкой вспышки заболеваемости не произошло. Кроме того, число заболевших и госпитализированных снижается. Инфекционист убежден, что экономика не должна пострадать, иначе бизнес потерпит крах.