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Стопкоронавирус.рф

Антитела перестали спасать от коронавируса 

Прайм 40 минут назад
Антитела перестали спасать от коронавируса
Фото: Прайм
Последние исследования ученых о воздействии коронавируса на человека показывают, что антитела не спасают от заражения.
Как пишет "МК", чем больше изучают иммунитет к SARS-CoV-2, тем больше находится загадок для специалистов.
Если изначально, весной прошлого 2020 года, ученые предполагали, что повторные заражения коронавирусом невозможны, то сейчас такие ситуации никого не удивляют.
Более того. Стали фиксироваться случаи повторных заражений коронавирусом на фоне антител.
Ученые-биологи утверждали тогда, что главную роль в иммунитете играют не все антитела, а только нейтрализующие. Но теперь и эта гипотеза "пала": в мире опубликована первая научная статья о повторном заражении COVID-19 пациентов с нейтрализующими антителами.
Специалисты пекинской больницы пишут в статье в National Science Review о нескольких своих пациентах, кто повторно заразилсяь SARS-CoV-2, несмотря на наличие нейтрализующих антител.
Эти антитела не спасли пациентов не только от реинфекции, но даже от появления симптомов заражения.
В статье приводятся данные по 273 пациентам с COVID-19. У 6 человек (пять взрослых и один ребенок 2 лет) в течение 19-57 дней произошло повторное заражение. Оно подтверждено данными анализами, в том числе секвенированием генома вируса (заражение происходило разными штаммами вируса) и клинической картиной.
Подчеркивается, что в перерыве между реинфицированиями у этих людей были отрицательные ПЦР и не было никаких симптомов.
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