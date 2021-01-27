Курение оказалось фактором осложнений и смерти при коронавирусе 

Ученые Кливлендской клиники в США выяснили, что совокупное воздействие сигаретного дыма является фактором высокого риска госпитализации, осложнений и смерти от COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи оценили связь между продолжительным курением и последствиями коронавируса у 7102 пациентов. 84,8 процента никогда не курили, 12,8 процента были бывшими курильщиками, а 2,4 процента продолжали курить. Оказалось, что те, кто выкуривал по пачке сигарет в день в течение 30 лет, имели в 2,25 раза более высокие шансы госпитализации и в 1,89 раза более высокий риск смерти.

При этом отчасти эта связь объясняется влиянием заболеваний, которые часто развиваются у курильщиков, включая проблемы с сердечно-сосудистой системой и нарушения функций органов дыхания. Причем аналогичные результаты наблюдаются не только у тех, кто продолжает курить, но также и у бывших курильщиков.

По словам ученых, результаты исследования показывают недостаток подхода, при котором бывшие курильщики рассматриваются наравне с теми, кто никогда не курил.