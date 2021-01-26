Ученые: омега-3 жирные кислоты снижают риск смерти от COVID-19 

Американские ученые обнаружили, что у людей с высоким индексом омега-3 риск умереть от коронаавируса ниже, чем у пациентов с дефицитом жирных кислот. Результаты исследования опубликованы в журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.

Мнение о том, что жирные кислоты помогают при COVID-19, существовало уже давно. Однако подтверждений этой теории не было. Исследователи из Института жирных кислот и Медицинского центра Сидарс-Синай в Калифорнии опубликовали первые прямые доказательства того, что более высокий уровень омега-3 в крови снижает риск смерти от COVID-19.

Авторы проанализировали на индекс Омега-3 анализы крови, которые были взяты у ста пациентов с COVID-19 при госпитализации. Выяснилось, что 13 смертей из 14 приходятся на группу с минимальным индексом O3I — менее 5,7 процентов.