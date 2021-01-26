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Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»
Иммунитет у тех, кто перенес коронавирус, сохраняется семь-восемь месяцев. Такие сроки назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
Министр здравоохранения добавил, что после болезни приобретается стойкий иммунитет.
Как сообщили в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации от коронавируса и после перенесенной болезни разные. По словам директора учреждения Арега Тотоляна, иммунитет, образовавшийся естественным путем, более стойкий и сохраняется дольше, чем поствакцинальный, но это правило не распространяется на коронавирус.
Тотолян объяснил, что после выздоровления от COVID-19 не у всех пациентов вырабатываются антитела, а у многих они не дают защиту от повторного инфицирования.
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Коронавирус , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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