Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19

Министр здравоохранения добавил, что после болезни приобретается стойкий иммунитет.

Как сообщили в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации от коронавируса и после перенесенной болезни разные. По словам директора учреждения Арега Тотоляна, иммунитет, образовавшийся естественным путем, более стойкий и сохраняется дольше, чем поствакцинальный, но это правило не распространяется на коронавирус.

Тотолян объяснил, что после выздоровления от COVID-19 не у всех пациентов вырабатываются антитела, а у многих они не дают защиту от повторного инфицирования.