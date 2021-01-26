Российские вакцины от COVID-19 оценили на халяльность и кошерность 

В Международном центре сертификации «Халяль» захотели получить подтверждение халяльности российских вакцин от COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор центра Айдар Газизов.

По его словам, именно халяльность вакцины «снимет много проблем и дискуссий» в исламском сообществе в России.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в разговоре с агентством отметил, что евреям не важна кошерность препаратов для прививки, потому что их не едят. Он указал, что вакцина может быть хоть из свинины и в формате для разжевывания, но это не должно мешать вакцинации.

«Важность сохранения жизни, по законам иудаизма, все равно на первом месте», — добавил раввин.

В начале января китайская вакцина Sinovac получила статус халяльной от Совета улемов Индонезии.