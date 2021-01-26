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Биолог назвала предельный возраст для вакцинации от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 6 11 часов назад
Биолог считает 85 лет предельным сроком для вакцинации от COVID-19
Фото: Susana Vera / Reuters
Предельный возраст для вакцинации от коронавируса — 80-85 лет, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».
«Я считаю, что в группе 65-80-летних делать прививку необходимо. Между 80 и 85 надо решать, стоит ли. Выбор должен быть основан на базовом состоянии здоровья. А для большинства из тех, кто старше 85 лет, прививка практически бессмысленна», — сказала Баранова.
Она отметила, что такие ограничения связаны не с повышенным риском прививки для пожилых, а с ее целесообразностью.

«Большинство производителей испытали вакцину в группе 65+, было показано, что она работает. И на этом и успокоились. Но у пожилых возраст имеет значение. Чем старше человек, тем хуже работает его иммунная система», — объяснила Баранова.

Отвечая на вопрос о смерти постояльцев дома престарелых в Норвегии, биолог отметила, что смертность в возрастной группе старше 80 лет — это естественный процесс. По ее словам, эти люди умерли не вследствие вакцинации, а после нее. «Так что я бы не стала заостряться на Норвегию. По сравнению с риском заболеть коронавирусом и получить от него осложнения — это точно ерунда», — сказала биолог.
Умершие в Норвегии пожилые граждане прививались вакциной компании Pfizer. В норвежском агентстве лекарственных средств отметили, что прививка могла вызвать побочные эффекты, которые привели к «более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».
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Коронавирус , Анча Баранова , Джордж Мэйсон , Pfizer , Lenta.ru
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