В Германии выявили повторный случай заражения британским штаммом 

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Жительница Германии повторно заразилась коронавирусом, во второй раз — британским штаммом. Об этом сообщает Focus Online со ссылкой на власти федеральной земли Нижняя Саксония.

Женщина из Ганновера заболела коронавирусом 27 ноября. 11 января она заразилась повторно. Кто был источником, неизвестно. При этом власти убеждены, что дальнейшие цепочки передачи коронавируса невозможны.

«Результаты контрольных тестов вселяют в нас уверенность», — сказал заместитель главы департамента общественного здравоохранения Марлен Граф.

На карантин отправили 120 человек, с которыми напрямую или косвенно контактировала жительница Германии.