Врач предупредил о возможной третьей волне пандемии 

— Сейчас, если можно так сказать, наступила «медленная» фаза, когда число заболевших увеличивается, но намного медленнее. Впрочем, я не исключаю определенного подъема к весне, когда больше людей станут проводить время вне дома. На новогодних праздниках и после очень на руку нам сыграли холода: горожане сидели по домам, к тому же массовые мероприятия были ограничены, а часть жителей столицы вообще разъехалась по регионам. Произошла разобщенность населения, в результате чего риски заболеть снизились.
— Москва — очень большой город, с высокой скученностью населения, который теперь еще и постепенно открывается, снимая ограничения. Полагаю, весной заболеваемость может подняться до 4–5 тысяч новых случаев в день, а потом опять пойдет на спад летом. Весной же останется не только коронавирус, но и привычные нам грипп, ОРВИ. Они, естественно, ослабляют иммунитет, что может увеличить риски заражения.
— Дело в том, что у нас с Европой и США абсолютно разные подходы к медицине. Во-первых, Москва очень быстро ввела ограничения, закрыла аэропорты — до сих пор наши граждане могут вылетать только в очень ограниченное число стран. Во-вторых, мы быстро развернули дополнительные койки, провели жесткие противоэпидемические мероприятия, научили людей носить маски. Во многих городах и странах мира ситуацию, к сожалению, упустили. В том же Нью-Йорке, когда мы ужесточали локдаун, его не было вообще. То же самое произошло в Англии, а у них теперь еще и новый штамм коронавируса, так что болезнь распространяется еще быстрее. Кроме того, у меня есть предположение, что статистика по заболеваемости в Штатах могла быть направлена против Трампа.