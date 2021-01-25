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Стопкоронавирус.рф

Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
Фото: Национальная Служба Новостей
Провакцинировать от коронавируса 60-70% населения России возможно к началу второй половины года или к концу лета, после этого могут снять значительную часть ограничений, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей составляет 60% населения, или 68,6 миллиона человек.
"Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята", — сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что вакцинация от коронавируса не отменяет ношение масок и соблюдение социальной дистанции, так как пока еще недостаточное количество людей имеют иммунитет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Татьяна Голикова , Николай Малышев , РИА Новости
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